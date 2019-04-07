Общество

В Пскове проведена акция «Общественный контроль»

Члены Общественного совета при областном УМВД в целях укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества и повышения имиджа стражей порядка посетили дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Прежде всего, Андрей Афанасьев, Андрей Стегний и Илья Можаев ознакомились с размещенными здесь информационными стендами, содержащими необходимые сведения для посетителей, в том числе и по госуслугам, проверили наличие соответствующей нормативно-правовой литературы. Не остался без внимания и такой важный вопрос как соблюдение учетно-регистрационной дисциплины.

Начальник дежурной смены майор полиции Сергей Матвеев рассказал гостям о различных аспектах деятельности подразделения, предоставил документацию, которая позволяет проанализировать организацию приема заявлений о преступлениях и правонарушениях, качество и степень оперативности реагирования на них, а также работу с телефонными сообщениями, поступающими по линии «02».

Гости понаблюдали и за тем, насколько вежливо и внимательно дежурные полицейские обращаются с посетителями, каков внешний вид самих стражей порядка. Проверяющие попросили показать им комнату административно-задержанных, помещение для приема пищи и отдыха сотрудников дежурной части.

Свой визит общественники завершили обстоятельной беседой с начальником отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову полковником полиции Александром Федоровым. В ходе общения они подчеркнули, что при проверке каких-либо нарушений установленных требований не выявлено.

Как убеждает практика, осуществление мероприятий подобного рода положительно сказывается на повышении уровня доверия населения к деятельности органов внутренних дел.