Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с Днем работника налоговых органов Российской Федерации. Официальное поздравление опубликовано на сайте Псковского облсовпрофа.

«Ваша работа важна для государства и каждого гражданина. Налоговая служба — одна из самых прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны, с собственной цифровой платформой, передовыми инструментами и эффективными технологиями налогового администрирования. Вы — гарант экономической безопасности страны, чья работа охватывает практически все сферы экономической жизни государства», — начал Игорь Иванов.

По его словам, эффективная работа налоговых органов обеспечивается высококвалифицированными специалистами, среди которых немало членов профсоюзов.