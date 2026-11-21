Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента Торгово-промышленной палаты Псковской области на новый пятилетний срок. Официальное поздравление опубликовано на сайте Псковского облсовпрофа.

«Псковский областной совет профсоюзов сердечно поздравляет Вас с единогласным переизбранием на должность президента Торгово-промышленной палаты Псковской области на новый пятилетний срок! Единогласная поддержка делегатов V отчетно-выборного съезда — яркое свидетельство высокого доверия к вам, признания вашего профессионализма, многолетнего опыта и значительного вклада в развитие предпринимательства и экономики нашего региона», — подчеркнул Игорь Иванов.

По его словам, Торгово-промышленная палата Псковской области — давний и надежный партнер профсоюзов региона. Стороны связывают годы конструктивного сотрудничества, взаимного уважения и стремления к достижению общих целей.