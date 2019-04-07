Общество

Михаил Ведерников стал участником пленарного заседания «Арктика. Океан возможностей» под председательством Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 апреля, принял участие в пленарном заседании «Арктика. Океан возможностей», которое стало ключевым мероприятием Пятого Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках пленарного заседания президент России Владимир Путин сообщил о намерениях принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. «Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что в 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете, одним из приоритетов которого он назвал «продвижение природосберегающих технологий во всех сферах - в промышленности, на транспорте, в энергетике». Президент подтвердил, что Россия будет создавать льготные условия для работы компаний в Арктике. Владимир Путин поручил ускорить разработку закона о системе преференций инвесторам в арктическом регионе.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросу поддержки малых народов.

В дискуссии на пленарном заседании также приняли участие президенты Финляндии и Исландии, премьер-министры Норвегии и Швеции.

Перед началом пленарного заседания Губернатор региона Михаил Ведерников подписал трехстороннее соглашение о цифровизации городского хозяйства в городе Великие Луки. Проект Минстроя «Умный город» реализуется в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Во второй день форума губернатор Псковской области станет участником панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов» и расскажет об опыте региона по поддержке и сохранению компактно проживающего в регионе малого финно-угорского народа сето и его культурной идентичности.