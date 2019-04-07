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Общество

За неделю в Псковской области зафиксирован 41 укус клещей

09.04.2019 20:45|ПсковКомментариев: 0

За период с 3 апреля по 9 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 41 человек, из них 16 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области». 

Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы на территориях:

  • Великолукского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Гдовского района – 1 человек;
  • Дновского района – 1 человек (ребенок);
  • Красногородского района – 2 человека;
  • Невельского района – 1 человек;
  • Новоржевского района – 1 человек;
  • Опочецкого района – 7 человек, в том числе 3 ребенка;
  • Островского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Палкинского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Печорского района – 2 человека;
  • Плюсского района – 1 человек;
  • Порховского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Псковского района – 1 человек;
  • Пушкиногорского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Усвятского района – 1 человек;
  • Псков – 10 человек, в том числе 6 детей;
  • Великие Луки – 1 человек (ребенок).

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 14 клещей, из них:

  • исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 3 клеща, результаты исследования отрицательные.
  • исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследовано11 клещей, результаты отрицательные.

За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 176 человек, из них 30 человек дети.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

  • собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов);
  • наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов;
  • в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела;
  • выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника.
  • избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей;
  • по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками;
  • употреблять только кипяченое козье и коровье молоко; 
  • после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 23; улица Школьная дом 24.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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