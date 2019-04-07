Общество

За неделю в Псковской области зафиксирован 41 укус клещей

За период с 3 апреля по 9 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 41 человек, из них 16 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы на территориях:

Великолукского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;

Гдовского района – 1 человек;

Дновского района – 1 человек (ребенок);

Красногородского района – 2 человека;

Невельского района – 1 человек;

Новоржевского района – 1 человек;

Опочецкого района – 7 человек, в том числе 3 ребенка;

Островского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;

Палкинского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;

Печорского района – 2 человека;

Плюсского района – 1 человек;

Порховского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;

Псковского района – 1 человек;

Пушкиногорского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;

Усвятского района – 1 человек;

Псков – 10 человек, в том числе 6 детей;

Великие Луки – 1 человек (ребенок).

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 14 клещей, из них:

исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 3 клеща, результаты исследования отрицательные.

исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследовано11 клещей, результаты отрицательные.

За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 176 человек, из них 30 человек дети.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов);

наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов;

в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела;

выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника.

избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей;

по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками;

употреблять только кипяченое козье и коровье молоко;

после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 23; улица Школьная дом 24.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).