За неделю в Псковской области зафиксирован 41 укус клещей

За период с 3 апреля по 9 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 41 человек, из них 16 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».
Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы на территориях:
В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 14 клещей, из них:
За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 176 человек, из них 30 человек дети.
Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.
Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).
Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.
Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).