Сотрудники УФСИН России по Псковской области организовали благотворительную акцию «Для пушистых хвостиков», приуроченную ко Всемирному дню защиты животных. Силами неравнодушных сотрудников собрали сухие и влажные корма, крупы, мясные консервы, продуктовые наборы, предметы обихода и медикаменты. Весь этот груз доставили в зооприют «Лесопилка» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В настоящее время в приюте проживает примерно 120 животных – кошек и собак. Каждый из них со своей трагичной судьбой, и каждому необходимы забота, внимание и помощь человека.

Сотрудники УФСИН пообщались с питомцами приюта и пообещали вернуться вновь. Администрация зоозащитной организации рассказала о своих четвероногих подопечных и поблагодарила гостей в погонах за визит.

Как отметила организатор акции Алена Егорова, подобные благотворительные мероприятия – это необходимая составляющая воспитательной работы с личным составом ведомства. Они воспитывают в сотрудниках чувство сострадания, милосердия и ответственности за тех, кто нуждается в помощи.