Общество

Путин: Призыв в армию уйдет в прошлое

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, - заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО “Энергомаш”. - Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».

Как пишет ТАСС, глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. «Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», - резюмировал он.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигают пяти человек на место.

В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.