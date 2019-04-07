Общество

Юлия Рощина избрана председателем совета ассоциации «Псковский фермер»

Новым председателем совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер» избрана Юлия Рощина. Такое решение принято 12 апреля на отчетно-выборном общем собрании ассоциации. Срок полномочий председателя совета составляет пять лет, пояснили Псковской Ленте Новостей в ассоциации.

Предыдущий глава совета «Псковского фермера» Юрий Филькин после десяти лет работы на этом посту попросил не включать его в новый состав руководящего органа ассоциации.



Юлия Евгеньевна Рощина родилась в 1973 году в Ленинграде. Окончила Государственный педагогический университет им. Герцена и Русско-британскую высшую школу управления. В должности директора управляла сетью фитнес-клубов. Получила специализированную сельскохозяйственную подготовку в Псковском политехническом колледже и ВГСХА. С 2018 года глава крестьянского фермерского хозяйства в Палкинском районе Псковской области, председатель регионального отделения ОО «Движение сельских женщин России».



Члены ассоциации «Псковский фермер» также приняли решение об избрании в составе совета организации трех заместителей председателя, которые будут отвечать за конкретные направления развития сельского производства. В качестве зампредов совета утверждены гендиректор ООО «Псковсельхозтехника» Александр Нестеров, фермеры Юрий Гречко и Евгения Штуммер.



Ассоциация «Псковский фермер» объединяет более 70 фермерских и личных подсобных хозяйств региона и входит в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).