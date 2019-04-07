Общество

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.

По данным Росстата граждан, чей заработок не превышает 13,8 тыс., в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) насчитывалось 15,2% по стране, то есть примерно 11 млн человек.

Как рассказал «Известиям» Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов (представляет сторону работников в РТК), консультации о введении налогового вычета пока не проводились.

В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты называют эту меру справедливой, однако предупреждают о том, что может увеличиться доля «серых» заработков.