Общество

Жителей Псковской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Добавь зеленого», цель которого - привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в стране. Его участники узнают, как уберечь лес от пожаров, сажать деревья, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером. В рамках флешмоба пройдут вебинары о лесовосстановлении и партизанском садоводстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в движении «ЭКА».

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru/addgreen и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

распространить в соцсетях советы о том, как уберечь леса от пожаров;

изучить правила рационального использования бумаги;

внести вклад в посадку деревьев;

сделать семенные бомбы и «взорвать» их там, где мало растений;

разбить огород на подоконнике или балконе;

«Каждый год в России стремительно сокращаются леса и городские зеленые зоны. Наша задача - поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут влиять на эти проблемы и сделать свой вклад в сохранение зеленых территорий нашей страны», - отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Флешмоб «Добавь зеленого» стартовал на портале Ecowiki.ru - платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали более 4 тысяч россиян.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.