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Общество

В Пскове утверждены меры безопасности на водных объектах в период купального сезона

16.04.2019 17:55|ПсковКомментариев: 0

В Пскове утверждены меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Пскова в период купального сезона 2019 года. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Пскова, руководителем городской КЧС Александром Братчиковым.

В связи с этим управлению городского хозяйства администрации города Пскова необходимо организовать обновление и расстановку в срок до 15 мая предупреждающих и информационных знаков по береговой черте водных объектов согласно утвержденной схеме, в том числе обозначающих границы города Пскова на реке Великой; обеспечить в срок до 1 июня готовность городского пляжа и спасательного поста на реке Великой к техническому освидетельствованию Государственной инспекцией по маломерным судам для допуска к эксплуатации.

Управлению образования администрации города Пскова, комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи и Управлению культуры обеспечить в подведомственных учреждениях проведение инструктажей персонала и занятий с учащимися по правилам поведения на водных объектах.

Также комитет по делам ГО и ЧС администрации города Пскова в срок до 19 апреля должен провести корректировку Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах города Пскова, и совместно с Управлением городского хозяйства в срок до 30 мая провести проверку готовности спасательного поста на воде к действиям по предназначению; а также совместно с Псковским отделением ВОСВОД проведение в период купального сезона совместных рейдов по водным объектам с целью доведения отдыхающим правил безопасного поведения на воде.

Городскому штабу народных дружин поручено организовать дежурства народных дружин и обеспечить патрулирование в местах массового отдыха людей вблизи береговой черты городских водоемов.

Теги: #администрация Пскова #безопасность на воде
Источник: Псковская Лента Новостей
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