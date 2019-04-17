Общество

Депутат Псковской Гордумы Сергей Колосов проверил состояние придомовых территорий на улице Стахановской

Депутат Псковской городской думы Сергей Колосов 17 апреля совершил контрольный выезд на свой избирательный округ № 2, в ходе которого проверил состояние территорий, прилегающих к домам на улице Стахановской. Псковская Лента Новостей узнала, что ждет местных жителей.

«У нас здесь стихийно образовался проезд, но его тут быть не должно. Это придомовая территория, - указывает на дорогу вдоль подъездов на улице Стахановской, 10 представитель Совета дома Марина Яковенко. - Проезд, который был раньше, загородили столбики. Теперь у дома автомобили ездят круглосуточно».

По ее словам, нужен объезд. «К тому же эти столбики и газорегуляторный пункт заняли часть нашей зеленой зоны. А мы бы хотели организовать тут автостоянку», - заключает представитель Совета дома.

Присутствующая на выезде заместитель начальника УГХ Татьяна Макарова предложила помощь в решении вопроса. Интересовала жителей и перспектива ремонта дворовой территории. Представители ООО «Псковдорспецстрой» отмечают, что по этому адресу гарантийный ремонт дворовой территории начнется на следующей неделе и продлится до 15 июня.

Подвал заливает, мусор не убирают, света нет

Следующий адрес на Стахановской, который посетили участники выезда - дом № 14. Здесь их детально знакомит с проблемой замдиректора «Городской управляющей компании» Марина Кучеровская.

«У этого дома проблемы с канализацией, ливневкой. Заливает подвал. Приходится откачивать воду», - отмечает она.

Заместитель начальника УГХ поясняет: «Ливневку, колодцы мы посмотрим. Если что-то прочистить нужно будет - сделаем».

«Здесь еще такая проблема, что двор не освещается, а большой участок территории, не относящийся к общедомовой собственности, не убирается. Субботник поможет, но этого мало», - отмечает замдиректора управляющей компании.

Участники выезда фиксируют озвученную проблематику и двигаются по Стахановской дальше, к домам №15 - 20.

Штрафы и «просевший» тротуар

«Здесь асфальт делали последний раз, когда эти дома строили. Сейчас на участке всегда пыль столбом, от машин. Всю эту грязь надо убирать: вокруг - школы, садики, - встречает участников выезда старший по дому №19 по улице Стахановской Игорь Остапов. - Автомобилей больше стало - водители вынуждены парковаться на зеленых зонах и получать штрафы. Надо что-то решить - не платить же вечно эти штрафы!».

Далее внимание старшего по дому переключается на состояние примыкающего к зданию тротуара. «А здесь у нас тротуар неровный, грунт проседает. Тут ливнестоки ни с чем не соединены. То есть вода течет не на дорогу, а под землю. Поэтому все так. И с колодцами проблема, да и трубы второй год ждем», - утверждает старший по дому.

Замначальника УГХ Татьяна Макарова отвечает, что в этом случае на все, что касается строительства, средства не выделяются, - работы выполняются в рамках содержания. Комиссия отмечает поднятые вопросы и добавляет, что территории соседних домов, №16 и 20, включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Планируется, что работы будут выполнены уже в 2019 году.

В завершении выезда на избирательный округ № 2 участники осматривают дорожное покрытие проезжей части на улице 23 Июля, напротив домов 5 и 7.

«А здесь тоже надо ямочный ремонт делать и с уборкой проезжей части разобраться», - отмечает депутат Сергей Колосов. Поручение разобраться по обозначенным проблемам дано в адрес управления городского хозяйства.

Все вопросы, обозначенные в ходе контрольного выезда на округ №2, взяты на контроль, и за их исполнением будет следить депутат по округу №2 Сергей Колосов.

Алексей Назаров