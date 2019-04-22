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Общество

Более 500 образцов трофейного вооружения из Сирии привезет в Псков военный эшелон

22.04.2019 12:23|ПсковКомментариев: 0

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в рамках которой в Псковскую область прибудет поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением, состоится на железнодорожном вокзале Пскова в пятницу, 26 апреля. Она начнется в 11.30 концертной программой военных и творческих коллективов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Непосредственно прибытие военного эшелона намечено на 12.25. Встречать передвижную воинскую экспозицию будут официальные лица Псковской области и города Пскова, Псковского гарнизона и военного комиссариата, представители общественных военно-патриотических и ветеранских организаций, военнослужащие, члены движения «Юнармия», жители Псковской области. Все они примут участие в митинге, посвященной военно-исторической акции «Сирийский перелом», а затем осмотрят выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченной у сирийских боевиков. Мероприятие продолжится концертными номерами творческих коллективов, прибывших в составе эшелона.

В рамках акции на вокзале будет развернут передвижной пункт отбора на контрактную службу. Кроме того, 150 молодых патриотов, учащихся школ Псковской области, вступят в ряды Всероссийского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Убытие поезда из Пскова намечено на 15.00.

На следующий день, 27 апреля, передвижная выставка будет развернута на железнодорожной станции города Великие Луки.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

В свой путь по городам России эшелон отправился 23 февраля. Его маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Финиширует акция в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» в Москве. Ее завершение приурочено к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» уже побывал в более 40 городах нашей Родины. Их жители смогли познакомиться с выставкой трофейного вооружения и военной техники, изъятых у сирийских террористов.

Передвижная акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится министерством обороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Целью акции является масштабная демонстрация успехов Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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