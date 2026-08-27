В Псковской области 78% объектов торговли оснащены пандусами

Доля заведений, обеспечивающих оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров и оснащенных пандусами, в Псковской области составляет 78% от общего количества объектов торговли, 71% от общего количества объектов общественного питания, 78% от общего числа объектов, оказывающих услуги в сфере бытового обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

При проведении ремонтно-строительных работ торговые объекты руководствуются утвержденными стандартами строительства, реконструкции и ремонта магазинов, в частности СП 59 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

С 1 сентября на федеральном уровне вступают в силу новые требования к доступности объектов для инвалидов, которые кардинально меняют подход к обустройству объектов туриндустрии: все новые гостиницы и отели, которые начнут строить после этой даты, обязаны с момента проектирования учитывать требования доступности для маломобильных граждан.

Тем средствам размещения, которые уже работают, законодательство дает более длительный переходный период — они должны привести свою инфраструктуру в полное соответствие с новыми нормами вплоть до 1 сентября 2032 года.

Модульные некапитальные средства размещения также должны соответствовать данным нормам и привести в соответствие средства размещения для доступности для инвалидов до 1 сентября 2027 года.

Доступность объектов социального обслуживания для инвалидов контролирует министерство социальной защиты Псковской области.