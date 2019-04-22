Общество

Школьники узнали об истории Псковского филиала Академии ФСИН России

В дни проведения акции «Живая история» учащиеся средних общеобразовательных организаций Пскова познакомились с музейной экспозицией Псковского филиала академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

Экскурсию со школьниками провел декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрий Пилявец, рассказавший о пути становления образовательной организации и тех людях, которые стояли у истоков становления вуза, создавая живую историю.

Отметим, что музейная экспозиция представляет собой экскурс в историю учебного заведения от начала его создания до наших дней. Выставка подробно рассказывает о 26-летнем пути становления вуза: на фотографиях свидетели прошлых лет – руководители, преподаватели, курсанты и студенты сначала специальной средней школы, затем – Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года Псковского филиала Академии ФСИН России.

Один из разделов выставки посвящен подписанию стратегических документов – соглашений о сотрудничестве Академии ФСИН России с администрациями Псковской области, Псковского района и города Пскова.

В экспозиции нашли свое отражение все сферы деятельности вуза: образовательная, научная, культурная и спортивная; она рассказывает о воспитательной работе, проводимой в Псковском филиале академии, которая включает в себя духовно-нравственное, патриотическое направления.