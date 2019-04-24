Общество

В псковских селах и деревнях появятся старосты

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали законопроект, подготовленный администрацией, о внесении изменений в законопроект «О местном самоуправлении в Псковской области», которыми вводится должность старосты сельских населенных пунктов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 25 апреля, на очередной сессии регионального парламента.

Согласно законопроекту, должность старосты необходима для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.

В функции старосты будет входить проведение личного приема жителей, доведение до сведения жителей сельского населенного пункта не реже одного раза в год информации о своей деятельности, содействие органам местного самоуправления в организации, проведении сходов, собраний и опросов граждан и осуществление иных полномочий и прав для решения возложенных на старосту задач.

Главой муниципального образования старосте выдается удостоверение, подтверждающее его статус и полномочия. Старосте может быть предусмотрена компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, за счет средств местного бюджета муниципального образования.

Предполагается, что контроль за деятельностью старосты осуществляется представительным органом муниципального образования.

Ранее, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению депутаты отметили, что из разговоров с жителями деревень могут сделать вывод, что многих пугает само название «староста», так как ассоциируется со временами Советского Союза. Также члены комитета высказали беспокойство о том, что назначение старост может вызвать недовольство местных жителей, потому что должность назначаемая, а не избираемая.

Однако в пояснительной записке указано, что в процессе подготовки законопроекта в муниципальные образования области направлялись письма для замечаний и предложений - предложений о необходимости установления иного наименования должности старосты сельского населенного пункта от муниципалитетов не поступило.

В дополнение к полномочиям и правам старосты, прописанным в федеральном законе, законопроектом предлагается предусмотреть возможность расширения этих компетенций. Так, уставом муниципального образования староста может быть наделён правом проводить личные приёмы жителей посёлка и по их результатам направлять обращения в органы местного самоуправления, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления.

В ходе дискуссии председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что в каждом населенном пункте в Псковской области невозможно иметь муниципальную власть. «Не о количестве сельских поселений нам нужно думать, а как эффективно организовать работу так, чтобы население получало услуги муниципальной власти», - так он прокомментировал идею о необходимости разукрупнения сельских поселений. «Я уверен, что губернатор именно в этой части нас поддержит», - добавил Александр Котов.

«В каждом населенном пункте создать органы местного самоуправление – это не только нереально, но и просто абсурдно. Мы предоставляем право. Право – это всегда хорошо, у населения есть выбор. Это не новая для нас практика. У нас в области уже были и эффективно работали старосты. И в других субъектах федерации есть такая практика. Старосты станут связующим звеном между жителями и местными властями», - заключил спикер регионального парламента.

По итогам голосования депутаты большинством голосов приняли законопроект в двух чтениях