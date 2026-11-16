Жителя Опочецкого округа осудили за кражу строительных инструментов почти на 30 тыс. рублей

Опочецкий районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю Федорову в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев за нападение на соседку, чтобы украсть у нее строительные инструменты на сумму 29 800 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2025 года в поселке Приозерный Федоров через незапертую входную дверь проник в квартиру своей соседки по подъезду и тайно вынес оттуда перфоратор и болгарку. Данные действия были квалифицированы как кража по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

После чего потерпевшая, придя к Федорову в гости, случайно увидела свои пропавшие вещи и забрала их обратно.

На следующий Федоров потребовал от соседки немедленно вернуть ему строительные инструменты. Когда соседка отказалась, мужчина ударил женщину стеклянной бутылкой по голове и открыто похитил имущество, совершив преступление, предусмотренное п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия).

Завладев вещами, мужчина скрылся с места происшествия и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 29 800 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил Федорову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.