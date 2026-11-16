Многослойная одежда, обувь с нескользящей подошвой и комфортный темп помогут безопасно заниматься ходьбой людям старше 60 лет даже в холодное время года, рассказала врач-терапевт, участковый Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Алина Бабенко.

По ее словам, отказываться от прогулок в холодное время года, в том числе в ноябре, необязательно - достаточно соблюдать несколько простых правил.

«Важно правильно подобрать одежду: предпочтителен многослойный принцип - термобелье или удобная нижняя одежда, утепляющий слой и ветро- и влагозащитная куртка. Обувь должна быть теплой, удобной, с нескользящей подошвой. Не стоит забывать о перчатках, головном уборе и защите шеи от ветра», — сказала Алина Бабенко.

Ходьба после 60 лет, как отметила врач, не должна превращаться в соревнование на скорость или выносливость: главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки. Бабенко порекомендовала начинать с 10-15 минут прогулки в комфортном темпе, постепенно доводя продолжительность до 30-40 минут.

«Идти следует с прямой спиной, расправленными плечами, естественно сгибая руки в локтях и перекатывая стопу с пятки на носок. Темп желательно выбирать такой, чтобы во время движения сохранялась возможность спокойно разговаривать», — подчеркнула врач.