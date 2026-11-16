Многослойная одежда, обувь с нескользящей подошвой и комфортный темп помогут безопасно заниматься ходьбой людям старше 60 лет даже в холодное время года, рассказала врач-терапевт, участковый Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Алина Бабенко.
По ее словам, отказываться от прогулок в холодное время года, в том числе в ноябре, необязательно - достаточно соблюдать несколько простых правил.
Ходьба после 60 лет, как отметила врач, не должна превращаться в соревнование на скорость или выносливость: главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки. Бабенко порекомендовала начинать с 10-15 минут прогулки в комфортном темпе, постепенно доводя продолжительность до 30-40 минут.
Для прогулок специалист посоветовала выбирать парки, скверы, стадионы и благоустроенные пешеходные дорожки с ровным покрытием, пишет