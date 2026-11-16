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Врач рассказала, что риск инсульта утром выше почти на 50%

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Существует период, когда риск сосудистой катастрофы резко возрастает, и это время знакомо каждому. Как знание этой закономерности помогает защитить себя — и какие привычки способны снизить опасность?

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Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова, исследования показывают, что сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт миокарда и инсульт, чаще случаются в утренние часы, примерно с 6:00 до полудня, а пик приходится на первые часы после пробуждения.

«В это время риск инфаркта миокарда возрастает примерно на 40%, инсульта почти на 50%, а внезапной сердечной смерти на 30% по сравнению со среднесуточным уровнем», — рассказала Эльвира Хачирова.

Почему именно утро? После сна организм переходит в активный режим, и это сопровождается несколькими эффектами. При пробуждении и переходе в вертикальное положение повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений. В то же время кровь становится более склонной к тромбообразованию, а повседневная физическая или эмоциональная нагрузка может спровоцировать разрыв атеросклеротической бляшки.

«То есть, утренний пик объясняется сочетанием таких факторов, как повышенное давление, учащенный пульс, изменения свертывающей системы крови и стресс от начала дня накладываются друг на друга. Для человека с гипертонией, атеросклерозом, нарушениями ритма или перенесенным инфарктом это может стать критическим сочетанием», — добавила Эльвира Хачирова.

Хотя главный пик приходится на утро, это не единственное окно риска. Некоторые исследования отмечают второй, менее выраженный подъем заболеваемости в вечерние часы, примерно с 18:00 до полуночи. Кроме того, у работающих людей частота событий может быть выше по понедельникам, а у людей со сменным графиком или нарушениями суточного ритма давления утренний пик может быть менее выражен.

«На самом деле, знание суточных закономерностей — это не повод бояться утра, а аргумент в пользу профилактики. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно регулярно контролировать давление, не пропускать назначенные препараты и обсуждать с врачом их прием в утренние часы. Не стоит резко вскакивать с постели, особенно пожилым людям и пациентам с гипертонией, лучше сделать несколько минут спокойной разминки в кровати», — заключила Эльвира Хачирова.

Утренний пик инфарктов и инсультов — еще одно напоминание о том, что сердечно-сосудистые риски управляемы. Но только при условии регулярного контроля факторов риска и своевременного обращения за помощью, пишет RuNews24.ru .

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