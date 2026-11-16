Врач рассказала, что риск инсульта утром выше почти на 50%

Существует период, когда риск сосудистой катастрофы резко возрастает, и это время знакомо каждому. Как знание этой закономерности помогает защитить себя — и какие привычки способны снизить опасность?
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Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова, исследования показывают, что сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт миокарда и инсульт, чаще случаются в утренние часы, примерно с 6:00 до полудня, а пик приходится на первые часы после пробуждения.
Почему именно утро? После сна организм переходит в активный режим, и это сопровождается несколькими эффектами. При пробуждении и переходе в вертикальное положение повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений. В то же время кровь становится более склонной к тромбообразованию, а повседневная физическая или эмоциональная нагрузка может спровоцировать разрыв атеросклеротической бляшки.
Хотя главный пик приходится на утро, это не единственное окно риска. Некоторые исследования отмечают второй, менее выраженный подъем заболеваемости в вечерние часы, примерно с 18:00 до полуночи. Кроме того, у работающих людей частота событий может быть выше по понедельникам, а у людей со сменным графиком или нарушениями суточного ритма давления утренний пик может быть менее выражен.
Утренний пик инфарктов и инсультов — еще одно напоминание о том, что сердечно-сосудистые риски управляемы. Но только при условии регулярного контроля факторов риска и своевременного обращения за помощью, пишет