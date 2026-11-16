Волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России встретились с ребятами из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Как сообщили в пресс-службе вуза, для них подготовили турнир по спортивному мечу и мастер-классы.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Как отметили в пресс-службе вуза, образовательную организацию и социальное учреждение связывают многолетние дружеские отношения. Курсанты регулярно навещают юных подопечных, а те, в свою очередь, бывают гостями филиала, где для них проводят спортивные состязания и уроки мужества.

Очередная встреча состоялась в стенах Центра. Волонтеры организовали турнир по спортивному мечу и несколько мастер-классов. Особый интерес вызвало занятие по стрельбе из лука: дети познакомились с этим видом активности и смогли попробовать свои силы в меткости.

Юные участники с увлечением включились в предложенные занятия, проявили интерес к новым направлениям и испытали себя в необычных спортивных дисциплинах.

В завершение встречи ребята и сотрудники социального учреждения поблагодарили курсантов за внимание, интересную программу и возможность провести время за совместными занятиями.