Борщ в России нужно подавать горячим, блюдо рекомендуется сервировать со сметаной, салом, чесноком и зеленью, а также пампушами или ватрушками с несладкой начинкой, следует из ГОСТа русской кухни.

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Борщ является кисло-сладким заправочным супом на основе бульона, в состав которого входят свекла и капуста в свежем или квашеном виде. Для такого блюда обязательно используется кислый компонент, например, квашеная свекла, ржаной или свекольный квас, лимонный сок или уксус.

Выделяют различные сезонные и региональные виды борща: холодный, зеленый, кубанский, малороссийский, московский, сибирский и другие разновидности. Для зеленого борща допускается отсутствие в составе свеклы и капусты. Кроме того, борщ может быть приготовлен с заменой капусты на свекольную ботву.

В новый ГОСТ русской кухни вошел и гороховой суп. Он представляет из себя суп-пюре из сушеного или свежего гороха на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона.

Основными ингредиентами блюда являются сушеный горох; допускается использование свежего гороха. Бульон готовят из костей мясных или ветчинных; копченой свиной грудинки, ребрышек, ветчины или корейки. При варке бульона возможно использование баранины, птицы либо рыбы — в свежем, копченом или сушеном виде.

Возможно приготовление постного варианта на основе овощного или грибного бульона.

Щи представлены в новом ГОСТе в четырех видах. Так, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон, основной ингредиент бульона. В случае с зелеными щами используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. Кислые щи в свою очередь отличаются наличием в основных ингредиентах квашеной капусты.