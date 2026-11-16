14 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Более 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 9 по 15 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, из оборота изъяли 14 единиц оружия.

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В ходе мероприятий выявили семь административных правонарушений, из которых шесть в области оборота оружия, одно в области частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.