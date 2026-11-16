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Здесь воспитываются личности, способные мыслить прогрессивно — Игорь Дитрих поздравил Дедовичскую школу №2 с 50-летием

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Дедовичская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Владимира Егорова отметила 50-летний юбилей. В торжественных мероприятиях принял участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих. Как сообщили в региональном парламенте, от имени депутатов регионального парламента и от себя лично он поздравил педагогический коллектив, ветеранов, учеников и выпускников, поблагодарил учителей за преданность профессии и вклад в воспитание подрастающего поколения.

Фотографии: Псковский парламент / Мах

«На протяжении десятилетий ваша школа успешно сочетает в себе лучшие традиции образования с новаторскими подходами. Здесь не только обеспечивается высокий уровень учебного процесса, но и, что особенно ценно, воспитываются личности, способные мыслить прогрессивно, верить в себя, достигать поставленных целей и искренне любить свою малую Родину», — отметил Игорь Дитрих.

История школы началась в 1976 году. За полвека она стала важной частью жизни посёлка: здесь учились и работали несколько поколений местных жителей, находили друзей, выбирали профессию и определяли свой жизненный путь. В 2013 году школе присвоили имя Героя Советского Союза Владимира Егорова.

Юбилей собрал в школьном зале ветеранов педагогического труда, выпускников разных лет, бывших руководителей и почётных гостей. Особые слова благодарности прозвучали в адрес заместителя главы администрации города Геннадия Иойлева, который возглавлял школу с 2002 по 2007 год. При нём учебное заведение вошло в число лучших в области и получило президентский грант. 

Как отметили в региональном парламенте, на мероприятии также тепло встретили Почётного гражданина Дедовичского района, заслуженного строителя России Александра Уверского. Именно под руководством его строительной бригады 50 лет назад возводилось здание школы.

С поздравлениями также выступили исполняющая обязанности главы Дедовичского муниципального округа Ольга Яковлева, руководитель отдела образования Юлия Мутовина и председатель Собрания депутатов Елена Васильева.

В течение вечера бывшие директора и педагоги делились воспоминаниями, со сцены звучали песни и слова признательности учителям. Отдельное внимание уделили педагогическим династиям.

 
«За 50 лет школа выпустила тысячи учеников. Среди её выпускников — врачи, учителя, военные, строители, предприниматели, работники культуры, спортсмены и учёные. Многие сегодня трудятся на благо родного округа и возглавляют местные учреждения. Поздравляем школу с золотым юбилеем! Желаем коллективу новых достижений, талантливых учеников, благодарных выпускников и дальнейшего развития!» — заключили в регпарламенте.
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Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

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