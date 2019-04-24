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Андрей Корнев: Упрощение порядка декларирования доходов очень актуально для неконкурентной среды советов сельских поселений

В абсолютно неконкурентной среде советов сельских поселений неправильно заставлять людей еще и отчитываться о доходах. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковского областного собрания Андрей Корнев.

Говоря о законодательной инициативе, которая упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений, он отметил, что это «абсолютно необходимая инициатива, уместная и очень своевременная».

«Депутаты сельских поселений и главы волостей сейчас по закону должны отчитываться о своих доходах. И у нас есть серьезный кадровый дефицит в этом отношении, потому что не все готовы отчитываться о доходах. Зачастую людей просто приходится уговаривать принять ту или иную должность. Декларирование доходов – это то, что отнимает у них время, да и не нужно им совсем. Заполнить все справки – это не быстро, а если ты еще и ошибся при заполнении, то к тебе могут применить санкции, будут задавать вопросы на комитете по этике. На селе, как правило, немного другой уклад жизни. В городах для людей, которые давно в политике, отчет о доходах дело уже привычное. Мы же говорим об уровне, который не обеспечен никакими особыми финансами, но мы требуем у этих людей строгой отчетности», - прокомментировал Андрей Корнев.

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Он подчеркнул, что такие инициативы важно применять с учетом количества претендентов на место. «Если есть конкурентная политическая среда, в которой идет большая борьба за места, то это один разговор. Если же мы говорим о среде абсолютно неконкурентной, то заставлять людей, работающих на общественных началах, еще и отчитываться о доходах, на мой взгляд неправильно», - заключил парламентарий.