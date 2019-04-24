Общество

Псков стал 60-м городом, куда прибыла выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом»

В Пскове на территории железнодорожного вокзала состоялась военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». В рамках акции в Псков прибыл поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по предварительным данным, выставку посетили более 500 псковичей и гостей города.

На официальном открытии мероприятия для собравшихся выступили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, капитан первого ранга Владислав Павлов и командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Игорь Каплий.

В своей речи Александр Гуцан напомнил, что акция проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 23 февраля. Также он отметил, что очень символично, что регион 60 стал 60-м по счету городом, в который прибыл эшелон.

«Борьба с терроризмом - это глобальная задача для всего мирового сообщества. 30 сентября 2015 года Россия начала операцию в Сирии. Сегодня наши военные с честью выполняют свой долг. Благодаря действиям военных освобождена большая часть территорий и сейчас туда возвращается мирное население. В этой операции Российская армия продемонстрировала свою боеспособность», - заявил Александр Гуцан.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что выставка - это свидетельство мужества и героизма российских бойцов, свидетельство того, что Россия не остается в стороне в борьбе с терроризмом.

«Хочу особенно отметить, что Псковская десантно-штурмовая дивизия принимала активное участие в операции в Сирии. Сегодня они пример для наших юнармейцев. Стабильность на востоке очень важна. Выставка наглядно показывает нам ужасы войны. Хочу обратиться к молодежи: смотрите, думайте и делайте выводы», - заявил Михаил Ведерников.

После выступлений официальных лиц, 150 молодых патриотов, учащихся школ Псковской области, произнеся общую клятву, вступили в ряды Всероссийского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия».