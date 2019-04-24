Общество

Александр Гуцан провел совещание по ситуации с природными пожарами в Псковской области

Вопросы пожарной безопасности региона обсудили в пятницу, 26 апреля, на совещании полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководством территориальных правоохранительных органов и ведомств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в связи с ранней, теплой и сухой весной в Псковской области сложилась непростая пожароопасная обстановка. На территории земель лесного фонда наблюдается чрезвычайно высокий класс пожарной опасности - пятый класс по пятибалльной шкале.

Участники совещания обсудили меры противопожарного реагирования, проанализировали эффективность профилактической работы, а также выработали комплекс мер для усиления межведомственной работы по обнаружению и ликвидации возгораний.

Сил и средств для обнаружения и тушения возгораний в регионе вполне достаточно, заверили представители территориального управления МЧС России по Псковской области. По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью порядка 170 га, практически все ликвидированы в течение суток. Основная причина возгораний - бесконтрольный пал травы.

В Псковской области для обнаружения и ликвидации палов природных пожаров действуют около 70 патрульно-маневренных групп и более 80 патрульных группы. Функционирует система «Лесохранитель», которая покрывает более 90% земель лесного фонда. В круглосуточном режиме работает диспетчерский пункт, организовано авиапатрулирование земель лесного фонда, наземное патрулирование. Сотрудники МЧС совместно с правоохранительными органами проводят ежедневные рейды.

Александр Гуцан поставил задачу усилить контроль за пожарной обстановкой, особенно в праздничные дни. «Все ведомства, задействованные в обеспечении пожарной безопасности, должны перейти на усиленный режим несения службы», - сказал он.

Михаил Ведерников поручил обратить особое внимание на работу с садоводческими товариществами и взять под пристальный контроль земли, прилегающие к лесам.

Отдельное поручение касалось усиления информационной работы. «Профилактика должна быть эффективной. Жители региона должны хорошо знать как об ограничительных мероприятиях, так и об ответственности за нарушение запрета и возможных последствиях своих действий», - сказал губернатор.