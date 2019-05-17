Общество

На водоемах Псковской области в ходе акции «День без сетей» изъяли около 3 тысяч метров бесхозных сетей

17 мая по всей стране прошло экологическое мероприятие «Всероссийский день без сетей». В Псковской области расчистку водоемов от бесхозных орудий лова осуществляли сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству совместно с сотрудниками полиции, МО МВД «Себежский», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В акции приняли активное участие предприниматели, занимающиеся промышленным рыболовством, а также много неравнодушных граждан и рыболовов-любителей.

Волонтеры экологического мероприятия осуществили рейды на озерах и реках Невельского, Куньинского, Бежаницкого, Себежского, Пустошкинского и Опочецкого районов.

Всего для патрулирования и изъятия незаконных сетей и других орудий лова выехали 30 человек, были использованы 10 автомобилей и 18 лодок.

По итогам минувшего рейда было изъято более 3 тысяч метров брошенных сетей различной длинны и конфигурации, 12 мереж-ловушек и других незаконных орудий лова.

Во время рейда было выявлено 2 административных правонарушения по ст. 8.42. КоАП «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

По мнению участников, данное мероприятие прошло успешно и должно стать регулярным.