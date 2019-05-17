Общество

Псковская таможня переходит на автоматизацию таможенного транзита

В Псковской таможне на таможенном посту ЖДПП Скангали стартовала автоматическая регистрация транзитных деклараций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ориентирован на переход к безбумажным технологиям при совершении таможенных операций, - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко. - Внедренная технология электронного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита не стоит на месте и следующим этапом ее развития является автоматическая регистрация электронных транзитных деклараций».

Подаваемые участниками ВЭД электронные транзитные декларации проходят проверку на возможность их регистрации, а в дальнейшем и выпуска, без участия должностных лиц таможенных органов.

Автоматизированная система контроля за таможенным транзитом объективна в принятии решения и, кроме того, превосходит действия человека по скорости и точности проверки заявленных сведений, - уточнил Андрей Ларченко. – Для успешной автоматической регистрации процедуры транзита декларантам необходимо полно и достоверно внести сведения в электронные транзитные декларации. Первые результаты проводимого эксперимента показали «слабые» места в работе декларантов таможенной процедуры, касающиеся правил заполнения электронной транзитной декларации. Не стоит забывать о предварительной подаче транзитной декларации.

Предварительное декларирование таможенной процедуры транзита позволит таможенным органам совершить часть таможенного контроля еще до прибытия товаров на таможенную территорию, что в свою очередь, сократит время совершения таможенных операций и нахождения транспортного средства с товаром в пункте пропуска.

Псковская таможня информирует, что по вопросам, касающимся авторегистрации транзитных деклараций, можно обращаться в отдел контроля за таможенным транзитом Псковской таможни по телефону (8112) 692-231.