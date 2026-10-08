 
Общество

Освещение восстановили на трех улицах Великих Лук

0

Депутат Законодательного собрания сообщил о продолжении работы с обращениями жителей города, которые поступили в ходе избирательной кампании. Об этом Дмитрий Белюков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По словам депутата, значительная часть обращений касалась вопросов уличного освещения, в особенности в частном секторе. Все поступившие обращения он направил в адрес городской администрации для дальнейшей работы.

Часть вопросов уже удалось решить. Так подрядная организация выполнила работы по замене освещения на улицах Винатовского, Пограничной и Полиграфистов.

«Работа продолжается и дальше», — отметил Дмитрий Белюков.

Оставшиеся обращения депутат намерен держать на контроле. По его словам, задача — чтобы поступившие от жителей вопросы получали конкретное решение.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026