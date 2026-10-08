Освещение восстановили на трех улицах Великих Лук

Депутат Законодательного собрания сообщил о продолжении работы с обращениями жителей города, которые поступили в ходе избирательной кампании. Об этом Дмитрий Белюков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По словам депутата, значительная часть обращений касалась вопросов уличного освещения, в особенности в частном секторе. Все поступившие обращения он направил в адрес городской администрации для дальнейшей работы.

Часть вопросов уже удалось решить. Так подрядная организация выполнила работы по замене освещения на улицах Винатовского, Пограничной и Полиграфистов.