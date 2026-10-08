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Beeline Cloud возглавил рейтинг провайдеров аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры

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Beeline Cloud стал лидером первого в России рейтинга сервисов аварийного восстановления (DRaaS), подготовленного аналитическим центром CNewsMarket. Провайдер набрал 270 баллов, продемонстрировав наивысший уровень надежности архитектуры, зрелости процессов обеспечения непрерывности бизнеса (BCDR) и интеграции механизмов информационной безопасности.

Исследование CNewsMarket впервые комплексно оценило отечественных поставщиков DRaaS-решений по параметрам отказоустойчивости, защиты данных и готовности оперативно вернуть цифровые среды заказчиков в строй в случае масштабных сбоев, аварий или кибератак. Методика рейтинга учитывала технические характеристики резервных площадок, сценарии аварийного переключения, поддержку отечественного ПО и встроенный контур ИБ.

Максимальную оценку Beeline Cloud обеспечили:

  • Катастрофоустойчивая архитектура: использование геораспределенных центров обработки данных и резервной площадки на базе метрокластера с синхронной репликацией и автоматическим арбитром, что гарантирует показатели доступности на уровне RTO≈0 и RPO≈0;
  • Надежная защита бэкапов: поддержка неизменяемых копий и изолированного хранилища для долгосрочного хранения критически важных данных;
  • Импортонезависимость: глубокая интеграция с ведущим российским решением «Кибер Бэкап Облачный»;
  • Комплексная информационная безопасность: встроенный стек защиты, включающий межсетевые экраны нового поколения (NGFW), ГОСТ VPN/TLS на каналах репликации, WAF, защиту конечных точек (EDR), контроль уязвимостей, многофакторную аутентификацию (MFA) и круглосуточный мониторинг инцидентов 24/7 с персональным сопровождением.
«Сегодня аварийное восстановление перестало быть просто страховкой на крайний случай — это фундаментальный элемент операционной устойчивости любой цифровой компании. Цена даже нескольких минут простоя критических систем измеряется миллионами рублей и доверием клиентов. Лидерство в рейтинге CNewsMarket подтверждает правильность нашей стратегии: мы предлагаем рынку не разрозненные инструменты, а целостную экосистему BCDR, где метрокластерная архитектура с близкими к нулю RTO и RPO органично усилена глубоко интегрированными средствами киберзащиты», — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

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