Общество

28 лет назад была образована Псковская таможня

28 лет назад приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года №173 была создана Псковская таможня.

Приказами ГТК России от 11 февраля 2000 года № 104, от 28 марта 2000 года №238 к Псковской таможне были присоединены таможенные посты пыталовского направления. Приказом ГТК России от 27 ноября 2000 года № 1068 проведена реорганизация Печорской таможни путем её присоединения к Псковской таможне. Приказом ФТС России от 11 октября 2016 года № 1949 проведена реорганизация Себежской и Псковской таможен в форме присоединения Себежской таможни к Псковской таможне. С 1 февраля 2017 года в Псковской области функционирует крупнейший по численности в структуре Северо-Западного таможенного управления таможенный орган и единственная в области – Псковская таможня.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, структуре таможни - 14 таможенных постов. В регионе деятельности таможни 11 пунктов пропуска: 7 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 воздушный.

Регион деятельности Псковской таможни – Псковская область. Псковская область является единственным регионом в Российской Федерации, имеющим границы сразу с тремя государствами – Эстонией, Латвией и Республикой Беларусь (общей протяжённостью 883,8 километров ).

За 4 месяца 2019 года Псковской таможней администрировано в федеральный бюджет 7 миллиардов 191 миллион рублей.

С января по апрель 2019 года псковские таможенники оформили 309 тысяч транспортных средств, из них: легковых – 205 тысяч, грузовых – 101 тысячу и свыше 3 тысяч автобусов.

190 тысяч пассажирских и грузовых вагонов оформлено должностными лицами таможенных постов.

Через пункты пропуска региона деятельности таможни с января по апрель включительно проследовали 633 216 человек.

За 4 месяца Псковской таможней возбуждено 1371 дело об административных правонарушениях и 23 уголовных дела.

В Псковской таможне в рамках реформы таможенного администрирования, подразумевающей переход к полной автоматизации таможенного оформления, активно применяются технологии авторегистрации и автовыпуска. Коллектив таможни традиционно участвует в экспериментах и пилотных проектах, доверяемых для апробации таможенному органу. О высоком профессионализме таможенников Псковщины свидетельствуют высокие оценки и достижения в ежегодных конкурсах профмастерства.