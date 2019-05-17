Общество

Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников

Сегодня, 24 мая, в День славянской письменности, на Вечевой площади Псковского кремля прозвенел «последний звонок» для выпускников псковских школ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции, праздник начался в 14.00 с торжественного молебна на территории Псковского кремля. Церемонию провел представитель псковского духовенства - протоиерей Андрей Вахрушев. Он поздравил выпускников с особым праздником в их жизни, пожелал доброго дальнейшего пути.

В данный момент проходит шествие выпускников через центр города (пл. Ленина, Октябрьский проспект, ул. Кузнецкая) в Зеленый театр, где их около 15.00 ждет праздничная концертная программа с участием: вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и кавер-группы Drum&Jazz.

Отметим, что в этом году «последний звонок» прозвучал для 1304 псковских старшеклассников.