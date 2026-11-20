Шоумен, директор и руководитель проектов «Мисс Псков» и «Миссис Псков», а также руководитель продюсерского центра «Королев Продакшн» Николай Королев отмечает 30-летие творческой деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей.

В честь юбилейной даты сюрпризы и подарки подготовят в рамках большого финала 28 ноября в спортивно-развлекательный комплекс «Простория». Программа мероприятия держится в секрете, однако известно, что поздравить Николая Королева приедут красавицы со всей России. Подготовка к финалу идет полным ходом.

Специально к 30-летию творческой деятельности Николая Королева коллеги из ГТРК «Псков» подготовили фильм о его творческом пути. Премьера состоится в ближайшее воскресенье на телеканале «Россия 1» в 14:30.

Поздравляем Николая Королева с юбилейной датой и желаем дальнейших творческих успехов.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» в этом году пройдет в зале «Простория» 28 ноября.

Соведущей финального шоу «Мисс и Миссис Псков-2026» станет певица и модель Анна Каалшникова.