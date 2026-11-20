Очередной выпуск аудиоколлекции проекта «В гостях у своих: живые сказки» был посвящён уральской сказке Павла Бажова «Серебряное копытце». Запись была сделана в студии проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

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Героев озвучили студенты разных национальностей. Перед записью с ними провели работу над интонацией — и, как отмечают организаторы, ребята вложили в каждого персонажа столько старания, что сказка зазвучала по-новому: тепло, искренне и по-настоящему волшебно. Вместе с Дарёнкой, стариком Кокованей и чудесным козликом слушатели отправятся в уральскую тайгу — встретить чудо и убедиться, что доброта и вера в сказку всегда вознаграждаются.

Иллюстрации к выпуску предоставили победители конкурса «Живая сказка» — Приказчикова Милана и Лыткина Олеся. Конкурс рисунка и иллюстрации проходил в рамках проекта. Прослушать аудиосказку можно по ссылке .

Со всеми выпусками также можно будет ознакомиться в репозитории электронной библиотеки.

«В гостях у своих: живые сказки» — один из 7 проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Проект направлен на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.