Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям прошли на 73 площадках Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области., сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление Минюста России по Псковской области

На базе образовательных организаций и учреждений социального обслуживания с детьми встретились представители органов юстиции, внутренних дел, прокуратуры, МЧС, службы судебных приставов и иных ведомств, представители адвокатских и нотариальных сообществ, государственного юридического бюро Псковской области, регионального отделения Ассоциации юристов России.

Проведены встречи с детьми, в рамках которых освещены аспекты правового воспитания детей, детско-родительских отношений, защиты прав несовершеннолетних, а также ответственности несовершеннолетних за правонарушения, в том числе совершаемые с использованием сети «Интернет».

Сотрудники Управления Минюста России по Псковской области совместно с другими ведомствами приняли участие в просветительских мероприятиях и правовом консультировании граждан.

Представитель Управления Афанасенко В.Л. провела лекцию для учащихся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» г. Пскова о правовых основах единства народов России, неприятии идеологии терроризма, совершения насильственных действий против личности, общества, государства, понимании юридической ответственности за их совершение.

На площадке регионального отделения «Ассоциация юристов России» сотрудником Управления Розовой Т.И., совместно с представителями Ассоциации – исполнительным директором Лебедевой Н.В., председателем – заместителем директора ГКУ Псковской области «Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей» Розовым А.В., для студентов Псковского кооперативного техникума специальности «Юриспруденция», представлена презентация о бесплатной юридической помощи, ее видах, участниках, порядке оказания и способах получения с демонстрацией буклетов на правовые темы, изданных Ассоциацией.

Также на указанной площадке состоялся очный прием граждан по вопросам защиты прав детей, опеки, попечительства, детско-родительских правоотношений, в котором приняли участие представители Управления, Псковского отделения «Ассоциация юристов России», адвокатской и нотариальной палат Псковской области, курсанты юридической клиники Псковского филиала Университета ФСИН России .

Как отметили в управлении, мероприятия, проводимые в рамках ежегодной Всероссийской акции «День правовой помощи детям», способствуют формированию гражданско-правового сознания и ответственного поведения у подрастающего поколения, созданию условий для эффективной реализации их прав и законных интересов.