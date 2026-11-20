В Псковском государственном университете подвели итоги реализации проекта «Территория развития» за 2026 год и определили ключевые задачи на будущее. Проект осуществляется в рамках гранта «вМесте» Росмолодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.
Фото: ПсковГУ
Ключевым достижением уходящего года стало открытие обновленного многофункционального пространства в здании университета на улице Некрасова, 24. Концепцию оформления разрабатывали, опираясь на запросы учащихся. Новое пространство удачно вписалось в работу уже действующих студенческих объединений.
В 2027 году акцент сместится на насыщенную событиями программу. В планах — создание насыщенного событийного календаря по четырём ключевым направлениям: от патриотических мероприятий и творческих лабораторий до киберспорта и робототехники.
Ожидается, что запуск новой инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию студенческого самоуправления. Университет продолжит создавать условия, при которых молодежь сможет не только предлагать актуальные идеи, но и получать необходимые ресурсы для их воплощения.