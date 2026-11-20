В Псковском государственном университете подвели итоги реализации проекта «Территория развития» за 2026 год и определили ключевые задачи на будущее. Проект осуществляется в рамках гранта «вМесте» Росмолодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото: ПсковГУ

Ключевым достижением уходящего года стало открытие обновленного многофункционального пространства в здании университета на улице Некрасова, 24. Концепцию оформления разрабатывали, опираясь на запросы учащихся. Новое пространство удачно вписалось в работу уже действующих студенческих объединений.

«Наша главная цель на следующий год — сделать так, чтобы "Территория развития" стала местом силы для студентов. Мы запускаем проектный офис, чтобы помочь ребятам пройти путь от идеи до ее реализации», — отметил руководитель проектного решения Василий Демидов.

В 2027 году акцент сместится на насыщенную событиями программу. В планах — создание насыщенного событийного календаря по четырём ключевым направлениям: от патриотических мероприятий и творческих лабораторий до киберспорта и робототехники.

Ожидается, что запуск новой инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию студенческого самоуправления. Университет продолжит создавать условия, при которых молодежь сможет не только предлагать актуальные идеи, но и получать необходимые ресурсы для их воплощения.