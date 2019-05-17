Общество

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в плане реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.

Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов сказал «Известиям», что сейчас экологическая проблема номер один - это высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5-7 рублей.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. По его словам, важно стимулировать население к раздельному сбору мусора. Возврат тары в сети может быть только платным, иначе у людей будет отсутствовать какой-либо стимул нести пустые бутылки обратно, отметил Долгов.