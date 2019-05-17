Общество

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев

Правительство РФ закрепило отмену внутрисетевого роуминга в России, соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».

«Оно (постановление - ИФ) является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта - акта правительства», - сказал Д.Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Также он напомнил, что с 1 июня в силу вступает закон об отмене национального роуминга в России.

«Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ, включая Крым», - сказал Д.Медведев.