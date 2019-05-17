Общество

Праздник для детей из Бобровского детского дома устроили волонтеры

Вчера, 30 мая, в Бобровском детском доме-интернате (Печорский район) состоялся праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, на котором присутствовали гости: давняя помощница детей Надежда Ефимова, волонтеры из секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые песы» под руководством Елены Балыковой, представитель Псковского областного отделения Российского Детского фонда. Приехали гости не с пустыми руками – приготовили для ребят сладкие подарки, а Надежда Ефимова привезла большие гигиенические наборы для лежачих детей и заколочки, резинки, расчески для девочек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Детского фонда.

Бобровский детский дом-интернат расположен в маленькой деревушке Печорского района. В учреждении на постоянной основе проживает 71 ребенок от 4 до 18 лет с серьезными нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата. За такими мальчиками и девочками нужен постоянный присмотр, им необходимо уделять намного больше внимания и заботы. Не все воспитанники детского дома могут самостоятельно ходить – многие прикованы к своим кроваткам, поэтому они безгранично радуются, когда к ним приходят гости.

Волонтеры под руководством Елены Балыковой уже не первый раз приезжают к ребятам с адаптированной для особенных детей развлекательной программой. Вновь четвероногие волонтёры поразили детей своими выступлениями. Вызвали много смеха и улыбок. Показательная часть выступлений сменялась самой любимой детьми – собак можно было обнимать, гладить, расчёсывать. В конце мероприятия все с большим удовольствием фотографировались вместе с волонтерами и их питомцами.

«Каждая встреча детей с волонтерами и с животными приносит массу впечатлений и заряд энергии. Мы очень любим, когда к нам приезжает Детский фонд и волонтеры, не только потому что они дарят подарки, но и потому что они оставляют море положительных эмоций» – отметил Александр Степанов директор Бобровского детского дома.