Общество

Псковские пенсионеры показали себя на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Пенсионеры Псковской области заняли 36-ю строчку турнирной таблицы 9-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Всего за победу боролись команды из 73 регионов России и 7 зарубежных стран.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в киберсоревнованиях приняли участие пожилые люди, прошедшие обучение в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Право представить псковский регион получили пенсионеры Елена Казандаева (уверенный пользователь) и Виктор Струнченко (начинающий пользователь).

В 2019 году в программу компьютерного чемпионата впервые вошли соревнования со смартфонами (номинация «Смартфон для активной жизни»). Также участникам пришлось пройти квест по интернет-безопасности от «Лаборатории Касперского». Традиционно были задания, связанные с работой в поисковых системах и использованием электронных сервисов Пенсионного фонда для получения услуг.

В итоге лидерами чемпионата стали пенсионеры из Кировской области. Серебряная награда досталась сборной Республики Марий Эл, бронзовая – команде из Московской области.

Как отметила региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова, компьютерная грамотность среди пенсионеров сегодня достигла высокого уровня. «Если раньше люди старшего возраста осваивали базовые навыки работы с компьютером, то сейчас они заинтересованы в практическом применении интернета, например для оплаты услуг ЖКХ, записи в поликлинику, а также для создания видеороликов и собственных блогов», - сказала она.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.