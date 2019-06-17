Общество

Трудовая инспекция сообщила псковичам адрес ресурса для жалоб на нарушение прав

Государственная инспекция труда в Псковской области сообщила, где граждане могут оставлять жалобы на нарушение соответствующих прав. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, жители региона могут найти необходимую услугу, как и информацию о трудовых правах, на портале Федеральной службы по труду и занятости. Там работает сервис «Онлайнинспекция.рф».

Источник: Онлайнинспекция.рф

В разделе «Сообщить о проблеме» можно оставить жалобу, если трудовые права нарушены. С помощью «Трудового навигатора» - можно получить консультацию по решению той или иной проблемы. «Электронный инспектор» поможет самостоятельно пройти предварительную проверку, выявить нарушения и устранить их до прихода настоящего инспектора труда. Сервис «Проверь трудовой договор» позволяет проверить заключенный трудовой договор на соответствие требованиям. В разделе «Дежурный инспектор» можно найти ответ среди наиболее часто задаваемых вопросов. Электронный «Банк документов» содержит формы, образцы и примеры документов, которые должны формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отношений. Сервис «Памятки» предлагает ознакомиться с памятками по трудовым правам и обязанностям работника и работодателя. Раздел «Требования трудового законодательства» позволит ознакомиться с базовыми требованиями трудового законодательства. В разделе «Сервисы правовой поддержки граждан предпенсионного возраста» представлена информация для правовой поддержки граждан предпенсионного возраста, собранная из разных сервисов портала. «Электронная приемная» предоставляет возможность записаться на прием в выбранное время в государственную инспекцию труда в своем регионе.