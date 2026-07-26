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В Парке Строителей в Пскове проходит танцевальный фестиваль в честь Дня города

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Танцевальный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня города Пскова, проходит сегодня в Парке Строителей. Мероприятие стартовало в 17:00 и объединило разные танцевальные стили, направления и поколения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Идеей фестиваля стала доступность танца для каждого: неважно, сколько человеку лет и есть ли у него танцевальный опыт — сделать первый шаг в мире движения мог любой желающий.

В рамках программы выступили танцевальные коллективы и студии города, а также прошли открытые мастер‑классы и интерактивы — гости могли не только наблюдать за номерами, но и познакомиться с основами разных танцевальных направлений.

На фестивале представили самые разные стили: сальсу и бачату исполнила студия современных латиноамериканских танцев «Casa Loca», зумбу показал танцевальный коллектив «Банные штучки» из Санкт-Петербурга и танцевальное фитнес-движение «Zumba без границ», аргентинское танго представила Студия аргентинского танго, старинные танцы в исполнении студии исторического танца «В удовольствие» собрали на одной сцене детей, родителей, бабушек и дедушек, сохраняя традиции прошлых веков. А брейкинг от Школы брейкинга О54 показал, как уличная культура органично вплетается в современную городскую жизнь.

 

Гости мероприятия смогли попробовать новые направления, пообщаться с представителями танцевальных коллективов и убедиться, что танец — это радость, открытая для всех.

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