Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, закон регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это программы, содержащие не менее миллиарда параметров, способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его, и являющиеся основой для создания различных видов программного обеспечения.
Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки - финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к таким данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности.