Общество

Мастера Псковского кузнечного двора приступили к изготовлению символического вечевого колокола

Мастера Псковского кузнечного двора приступили к изготовлению символического колокола, который будет установлен в сквере Народовластия на средства депутатов Псковского областного Собрания. Председатель регионального парламента Александр Котов встретился с кузнецами на старте работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Вишняков и Владимир Беженар продемонстрировали нижний пояс будущей композиции и показали, как технологически выполняется замысел.

Вес будущего «колокола» по предварительным расчетам составит около тонны, в изготовлении кузнецы планируют использовать около ста заготовок нарезанного на полоски металла.

«У нас детали разного размера – есть поуже, есть пошире. Будем из них вырезать газовым резаком нужные элементы, буквы и на горячую обстукивать – они получатся фактурные и живые, прокованные», - рассказал Александр Вишняков.

По словам кузнецов, автор проекта Владимир Шуляковский также приезжает в мастерскую и осуществляет надзор за выполнением композиции. «Посмотрел и согласился – все правильно делаем. Все, как он и видит», - сообщил Александр Вишняков.

Александр Котов поинтересовался, как кузнецы планируют обрабатывать металл и чем покрывать, чтобы конструкция получилась долговечной. Председатель пожелал кузнецам удачи и пообещал приехать через две-три недели, когда основа будущего «колокола» приобретет формы.

Напомним, идея об установке символического вечевого колокола в городском сквере появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия регионального парламента. Малую архитектурную форму решили разместить на Запсковье, где 10 лет назад парламентарии ранних созывов заложили аллею – в канун очередного юбилея эта парковая зона на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова получила название «Сквер Народовластия». Композиция изготавливается на средства, собранные депутатами, и будет установлена после проведения благоустройства территории.