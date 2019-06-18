Общество

Через три недели после открытия с памятника «Стражам границы» в Пскове слетела табличка

С памятника «Стражам границы», который был открыт в Пскове 28 мая, от ветра слетела табличка. Об этом в группе «Жесть по-псковски» сообщают очевидцы.

Автор сообщения утверждает, что табличка отвалилась, поскольку была приклеена, а не прикручена. По ее словам, она звонила в УГХ, и ее попросили забрать табличку на ответственное хранение. «Автор памятника эту табличку у меня заберет и благополучно некоторое время спустя она будет опять, только я надеюсь прикручена, возвращена на место…», - уточнила псковичка.

Автор поста также отметила, что специалисты пообещали разобраться с этим вопросом уже завтра.

Фото: группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте