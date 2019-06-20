Общество

На Октябрьской проспекте, 14 в Пскове создан ганзейский аккредитационный центр

На Октябрьской проспекте, 14 создан аккредитационный центр, где будут выписываться пропуска для автотранспортных средств местных жителей, участников ганзейских мероприятий, официальных делегаций, технического персонала, чтобы они могли попасть на территорию проведения торжеств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщила начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь.

«Две недели назад распоряжением администрации Пскова выпущено распоряжение о создании аккредитационного центра, который начал свою работу 17 июня и завершит ее 28 июня. Он находится в самом центре города – на Октябрьском проспекте, 14», - рассказала она.

Однако, по ее словам, в любом случае, на территорию праздничного пространства №1, можно будет проехать только по служебной необходимости и только в ночное время суток.

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«Понятно, что днем по Октябрьскому проспекту, улице Советской, улице Калинина нельзя будет проехать в связи с тем, что там будут находиться и торговые ряды, и сценические пространства. Для ночного времени у нас составлен график, когда город будет убираться, когда сможет проехать спецтранспорт, когда будет возможен подвоз для точек общественного питания. Также пропуска для ночного проезда могут получить те организации, которые располагаются на этой территории по служебной необходимости для того, чтобы работа в городе не останавливалась в рабочие дни», - уточнила Кристина Кобызь.

Чиновник также отметила, что пешеходы смогут попасть на указанные территории без пропуска. Можно будет также воспользоваться общественным транспортом, который, как заверяют градоначальники, будет очень удобно ходить, и велосипедом.