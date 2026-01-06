Общество

Во время праздников число случаев выявления ОРВИ в Псковской области упало на 55%

С 28 декабря по 4 января в Псковской области зарегистрировали 3 380 случаев ОРВИ, что на 55% ниже уровня предыдущей недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону, интенсивность эпидемического процесса снизилась в связи с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59.5%. В городе Пскове зарегистрировано 1086 случаев ОРВИ, или 32.1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 112 человек с симптомами ОРВИ, что на пять случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии. Зарегистрировано 96 случая гриппа, в том числе 68 – у детей.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области желает всем безопасных, здоровых праздников. Береги себя и своих близких, соблюдайте респираторный этикет, не забывайте мыть руки, при первых признаках недомогания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением. Это убережет от тяжелого течения заболевания и развития осложнений», - добавили в ведомстве.

Напомним, с 22 по 28 декабря в Псковской области зарегистрировали 7 509 случаев ОРВИ, из-за высокой заболеваемости были полностью закрыты 15 школ и один детский сад. 

