Во время праздников число случаев выявления ОРВИ в Псковской области упало на 55%

С 28 декабря по 4 января в Псковской области зарегистрировали 3 380 случаев ОРВИ, что на 55% ниже уровня предыдущей недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону, интенсивность эпидемического процесса снизилась в связи с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59.5%. В городе Пскове зарегистрировано 1086 случаев ОРВИ, или 32.1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 112 человек с симптомами ОРВИ, что на пять случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии. Зарегистрировано 96 случая гриппа, в том числе 68 – у детей.