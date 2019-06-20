Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Что нам стоит дом построить
Зачем сапогам полоска?
Ганза. Схема перекрытия дорог
Штрафы выше — город чище
Ганзейские дни. Программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Олег Брячак против АЗС
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 22.06.2019 22:401 Городские власти надеются, что белые ночи не испортят впечатления от Ганзейского салюта 22.06.2019 22:200 До 15-20 тысяч гостей в день ожидают городские власти в дни Ганзы в Пскове 22.06.2019 21:550 К Ганзе в Пскове выкосили траву и избавились от комаров и клещей 22.06.2019 21:450 Псковское УМВД: За пять месяцев 2019 года зарегистрированы два факта выпадения детей из окон 22.06.2019 21:140 В Пскове у Дома офицеров прошла Всенародная общественная акция «Свеча памяти»
 
 
 
Самое популярное 21.06.2019 08:150 Жительница Пыталово: Морг не работает, трупы летом протухают 20.06.2019 12:020 Три человека пострадали в ДТП на мосту 50-летия Октября 20.06.2019 09:442 Мужчина прыгнул с Ольгинского моста в Пскове 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 21.06.2019 10:431 Мужчина погиб, выпав из окна на улице Юбилейной в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Земля, венки, цветы и слезы - Псковский район присоединился к акции «Горсть памяти». ФОТО

22.06.2019 18:39|ПсковКомментариев: 0

На территории воинского захоронения деревни Стремутка Псковского района прошла акция «Горсть памяти».  Собравшиеся поделились мыслями о значимости подвига советских солдат, собрали горсть земли с братской могилы в специальный кисет и возложили на мемориал цветы. Корреспондент Псковской Ленты Новостей был на мероприятии и передает, как оно состоялось.

Воинское захоронение деревни Стремутка - самое крупное в Псковском районе. Перед братской могилой - больше 100 человек: местные жители, их дети, ветераны, представители муниципальной власти и юнармейцы Стремуткинской средней школы. Лейтмотивом играет гимн России. По мемориалу распределяется почетный караул: военные 104-го десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й дивизии. Собравшиеся готовы 22 июня, в День памяти и скорби, почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

 

 

Когда часы бьют полдень - раздаются следующие строки:

«Все дальше вглубь истории года

Отодвигает время так нещадно,

Но память, как бурлящая вода,

Дробит былого беспощадно.

Не заглушить, не вытоптать годам,

Тот длинный путь, что много крови выпил.

Как в дом родной нагрянула беда,

И первый прогремел смертельный выстрел.

Не заглушить победный тот салют,

Гремевший над землей во имя жизни,

И павшие из памяти встают,

Погибшие за честь родной Отчизны».

Озвучившая их ведущий мероприятия, директор Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Татьяна Васильева объявляет, что муниципалитет готов к участию в военно-патриотической акции «Горсть Памяти», проходящей в это время по всей России.

В рамках акции, 22 июня - дата нападения Германии на Советский Союз - забирают землю с воинских захоронений и в специальных контейнерах - «солдатских кисетах» - доставляют в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил РФ. Мероприятие проходит в рамках подготовки к 75-летию Дня Победы, по инициативе Министерства обороны РФ. В Псковской области землю забирают более чем с 700 захоронений.

«Война ушла в историю, но не ушла из нашей памяти, - продолжает Татьяна Васильева. - Поэтому сегодня мы и собрались здесь…».

История массового захоронения в Стремутке началась в 1944 года, когда соотечественники освобождали от немецких захватчиков псковскую землю. Сейчас в этой братской могиле захоронено около 4 тысяч советских солдат и офицеров.

«Сегодня - страшная дата»

 «Те военные события разрушили наши ценности, - открывает митинг в честь акции глава Псковского района Наталья Федорова. - Война принесла нам скорбь, боль, отняла 27 миллионов человек. И мы сохраним память о тех, благодаря кому мы живы. Донесем до следующих поколений, какой ценой нам далась свобода!».

На фото: глава Псковского района Наталья Федорова

Далее к микрофонной стойке, расположенной в центре начала мемориала, выходит майор авиации в отставке Геннадий Рождественский. Полукруг из собравшихся - в ожидании речи опытного военного.

На фото: майор авиации в отставке Геннадий Рождественский

«Фашисты хотели сократить нашу численность до 15 миллионов - в Псковском районе погибли сотни человек, - начинает майор запаса. - Тогда шла война - 12-летние дети трудились по 18 часов, а женщины таскали плуг, чтобы накормить своих бойцов. Сейчас фашизм в Европе поднимает голову, и мы не можем допустить, чтобы то, что было тогда, повторилось! Нам нужно помнить все те ужасы!».

Когда Геннадий Рождественский покидает импровизированную сцену, ему на смену выходит председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов.

На фото: председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов

«Сегодня - страшная дата. Мы преклоняем головы перед теми, кто ковал победу! - констатирует Андрей Неофитов. - В то военное время наш народ встал плечом к плечу, чтобы освободить земли от неприятеля. И пока память об этом жива - живо и государство! Вечная память героям, отстоявшим страну!».

После - к гостям и участникам мероприятия выходит представитель отряда «Юнармии» Дарья Гусарова и выступает с произведением Героя Советского Союза, татарского поэта и военного корреспондента Муса Джалиля - «Варварство».

На фото: представитель отряда «Юнармии» Дарья Гусарова

Забор земли и передача свечи

Когда девушка заканчивает - глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Совета ветеранов и инвалидов муниципалитета Николай Александров, полковник запаса, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата Пскова и Псковского района Виктор Андреев и командир отряда юнармейцев Стремуткинской средней школы Элла Ревазян наполняют контейнер землей с захоронения.

 

 

Элла Равазян передает заветный кисет Виктору Андрееву, который и берет слово следующим.

На фото: полковник запаса, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата Пскова и Псковского района Виктор Андреев

«Во время войны псковичи не дали свободно попасть врагу в центр страны, как и в средние века, - подмечает полковник. - Неприятель хотел в Ленинград, но наши ребята подорвали мост через реку Великую - на месяц задержали немцев. Мы не уронили вверенные нам честь и достоинство: сохранили целостность нашей Родины! Вечная память героям!».

Ведущий объявляет о продолжении эстафеты по передачи свечи «Памяти и скорби по погибшим за великую Победу» - глава Торошинской волости Алевтина Пылева передает символ главе Ядровской волости Олегу Смирнову.

Эстафета началась 23 февраля 2019 года. Дата приурочена к освобождению села Середка Псковского района.

 

«Память о жертвах войны набатом стучит в наших сердцах, - продолжает ведущий. - Повелевает не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоеванный такой дорогой ценой!».

После минуты молчания присутствующие я возлагают к центру монумента венки и цветы. На глазах детей - слезы.

 

 

 

 

П. С.

Глава Псковского района Наталья Федорова и председатель Собрания депутатов муниципалитета Андрей Неофитов о «Горсте памяти».

Наталья Федорова: «Мы тщательно готовились к проведению этой акции. Так здорово, когда все объединены одной идеей: ветераны, молодежь, представители органов местного самоуправления. У нас нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе войны. У нас - генетическая память, поэтому акция имеет огромное значение для каждого. В Псковском районе - 56 воинских захоронений, с которых сегодня забрали горсть земли в солдатский кисет. Этим занимались главы волостей, представители ветеранских организаций и «Юнармии». Кроме того, мы уже начали готовиться к 75-летию Великой Победы. Стоит задача: сделать как можно больше по ремонту захоронений и восстановлению имен. Спасибо поисковикам за огромную работу. Хочу отметить, этот год для нас - особенный: 75-летие освобождения района. И поэтому 1 августа мы проведем огромное мероприятие в Жидиловом Бору. Все такие события - тесно переплетены. И «Горсть памяти» - не просто акция, а искренние восприятие происходящего, пропускание его через себя. К слову, я до сих пор ничего не знаю о брате моего дедушки: в семье - самый молодой, кто ушел на войну. Надеюсь, к 75-летнему юбилею - найдем и посетим захоронение».

Андрей Неофитов: «Эта акция - не какой-то долг, который можно отдать и забыть. Нужно постоянно служить своему отечеству! И такие акции должны быть постоянными! Мы должны передавать жизненный опыт, наши знания, которые достались от отцов и дедов. У нас ежегодно выполняются мероприятия по благоустройству захоронений. Но, на мой взгляд, нужна специальная государственная программа, с помощью которой приведем все эти памятники в порядок. Очень важно сохранить память!».

Алексей Назаров

Теги: #псковский район #патриотизм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 968 человек
22.06.2019, 22:401 Городские власти надеются, что белые ночи не испортят впечатления от Ганзейского салюта 22.06.2019, 22:350 Исследование выявило снижение трат россиянок на «пляжный набор» 22.06.2019, 22:200 До 15-20 тысяч гостей в день ожидают городские власти в дни Ганзы в Пскове 22.06.2019, 22:100 Продолжаются поиски мужчины, ушедшего из дома в Дно
22.06.2019, 21:550 К Ганзе в Пскове выкосили траву и избавились от комаров и клещей 22.06.2019, 21:550 На Юбилейной «Форд» врезался в автобус 22.06.2019, 21:450 Псковское УМВД: За пять месяцев 2019 года зарегистрированы два факта выпадения детей из окон 22.06.2019, 21:300 Чтобы избежать мусорного коллапса, в Пскове установят в дни Ганзы дополнительно 200 урн и 14 контейнеров
22.06.2019, 21:140 В Пскове у Дома офицеров прошла Всенародная общественная акция «Свеча памяти» 22.06.2019, 21:000 Роскомнадзор потребовал убрать с eBay посты о продаже военных наград 22.06.2019, 20:301 Четыре перехватывающие парковки будут предложены гостям Международных Ганзейских дней в Пскове 22.06.2019, 20:151 Фотофакт: Ганза близко
22.06.2019, 19:460 Молодоженам разрешат проехать к месту регистрации брака в дни Ганзы 22.06.2019, 19:300 22 июня в Псковском музее прошел День открытых дверей в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне 22.06.2019, 19:150 Уборка улиц, вывоз мусора и обслуживание биотуалетов в центре Пскова в дни Ганзы будет проводиться только ночью 22.06.2019, 19:060 У половины семей в России есть кредиты, рассказали в ассоциации коллекторов
22.06.2019, 18:500 Градоначальники рассказали, кто будет официальным лицом Пскова на Ганзейских Днях 22.06.2019, 18:390 Земля, венки, цветы и слезы - Псковский район присоединился к акции «Горсть памяти». ФОТО 22.06.2019, 18:150 На Октябрьской проспекте, 14 в Пскове создан ганзейский аккредитационный центр 22.06.2019, 18:000 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют до +25 градусов и без осадков
22.06.2019, 17:453 На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем 22.06.2019, 17:300 Себежский район станет «Краем партизанской славы» 22.06.2019, 17:150 Власти Пскова поблагодарили предпринимателей за подготовку к Ганзе 22.06.2019, 17:000 В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО
22.06.2019, 16:400 На Октябрьской площади в Пскове установлена композиция «Лес Ганзейских городов» 22.06.2019, 16:285 Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет 22.06.2019, 16:000 Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона 22.06.2019, 15:300 Сегодня на воинском мемориальном захоронении в Великих Луках состоялся траурный митинг
22.06.2019, 15:001 Участники второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области обсуждают проблемы экологии региона 22.06.2019, 14:450 В Пскове прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби 22.06.2019, 14:430 Александр Козловский: 22 июня — день, который отзывается болью в сердце каждого жителя нашей страны 22.06.2019, 14:300 В магазине на Труда обнаружена фальшивая пятитысячная купюра
22.06.2019, 14:001 Великие Луки присоединились к патриотической акции «Горсть памяти» 22.06.2019, 13:300 О дорогах, чинах, переменах блюд к обеду и многом другом расскажут посетителям Пушкинского лектория в «Михайловском» 22.06.2019, 13:050 Уголовный розыск ищет печерянина, пропавшего в октябре прошлого года 22.06.2019, 12:450 Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
22.06.2019, 12:300 Турнир по футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина проходит в Великих Луках 22.06.2019, 12:046 Фотофакт: Центр Пскова украшают к Ганзе 22.06.2019, 12:002 Власти города поблагодарили волонтеров, принимавших участие в уборке Пскова к Ганзе 22.06.2019, 11:300 Органная академия для студентов - органистов российских музыкальных вузов пройдет в Печорах
22.06.2019, 11:001 В Великих Луках прошла «Бригантина» 22.06.2019, 10:562 День памяти и скорби — напоминание о том, что наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен - Михаил Ведерников 22.06.2019, 10:403 Валуев заявил о смертельной опухоли мозга 22.06.2019, 10:300 Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости
22.06.2019, 10:000 Мотоциклист находится в реанимации после ДТП в Великих Луках 22.06.2019, 09:402 «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля 22.06.2019, 09:301 ПсковГУ начинает набор слушателей на программу профессиональной переподготовки «Прикладная психология» 22.06.2019, 09:000 Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на экскурсии
22.06.2019, 00:200 В Пскове росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата. ФОТО 22.06.2019, 00:002 Пока одни подают надежды, другие удивляют - псковские депутаты посетили предприятия региона 21.06.2019, 23:321 Погибших в Великой Отечественной войне вспоминали псковские полицейские на ежегодной акции «Завтра была война». ФОТО 21.06.2019, 23:082 Власти Псковской области разностороннее поспособствуют развитию Гдовского района
21.06.2019, 22:485 Фотофакт: На территории музея-заповедника в деревне Изборск Печорского района много борщевика 21.06.2019, 22:141 Транспортная прокуратура выявила у Псковской таможни нарушения антикоррупционного законодательства 21.06.2019, 21:380 В Пскове состоялось награждение победителей «Диктанта Победы» 21.06.2019, 21:302 Главные следователь и защитник прав предпринимателей Псковской области заключат соглашение о взаимодействии сторон
21.06.2019, 21:100 Транспортная прокуратура выявила нарушения в работе относящегося к РЖД пансионата в Новосокольническом районе 21.06.2019, 20:581 Активисты «Единой России» возложили цветы к мемориалу первым жертвам фашистской оккупации Пскова. ФОТО 21.06.2019, 20:440 Воспитанники псковского военно-патриотического клуба отправятся в Мурманск на подшефную подводную лодку 21.06.2019, 20:322 Стали известны дополнительные меры безопасности на Международных Ганзейских днях в Пскове
21.06.2019, 20:064 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на обвинения в организации протестов в Грузии 21.06.2019, 19:550 Все желающие смогут во время Ганзы в Пскове посетить бесплатные экскурсии 21.06.2019, 19:290 Псковская область вошла в тройку лидеров по уровню цифровой открытости памятников природы 21.06.2019, 19:160 Минприроды отвергло идею о передаче заброшенных сельхозземель под леса
21.06.2019, 19:030 Великолукские юнармейцы поучаствовали в патриотической акции по забору земли с воинских захоронений времен ВОВ 21.06.2019, 18:451 УАЗ с десантниками и иномарка столкнулись на Вокзальной в Пскове 21.06.2019, 18:422 В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции 21.06.2019, 18:370 Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз
21.06.2019, 18:350 Роспотребнадзор предлагает ввести календарь прививок для людей старшего возраста 21.06.2019, 18:330 Финалист «Лидера года» Ирина Иванова стала зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 21.06.2019, 18:111 Минздрав назвал самые опасные виды рака 21.06.2019, 18:111 В Фонде ЖКХ одобрили проект Псковской области, направленный на модернизацию за 176 миллионов рублей
21.06.2019, 18:030 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Технодром» 21.06.2019, 17:572 Банк ВТБ признан лучшим брокером России 21.06.2019, 17:550 Дожди и грозу прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 21.06.2019, 17:430 Ассоциация «Маленькие сердца» помогла приобрести портативный подъемник для псковских детей-инвалидов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.