Общество

Земля, венки, цветы и слезы - Псковский район присоединился к акции «Горсть памяти». ФОТО

На территории воинского захоронения деревни Стремутка Псковского района прошла акция «Горсть памяти». Собравшиеся поделились мыслями о значимости подвига советских солдат, собрали горсть земли с братской могилы в специальный кисет и возложили на мемориал цветы. Корреспондент Псковской Ленты Новостей был на мероприятии и передает, как оно состоялось.

Воинское захоронение деревни Стремутка - самое крупное в Псковском районе. Перед братской могилой - больше 100 человек: местные жители, их дети, ветераны, представители муниципальной власти и юнармейцы Стремуткинской средней школы. Лейтмотивом играет гимн России. По мемориалу распределяется почетный караул: военные 104-го десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й дивизии. Собравшиеся готовы 22 июня, в День памяти и скорби, почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Когда часы бьют полдень - раздаются следующие строки:

«Все дальше вглубь истории года

Отодвигает время так нещадно,

Но память, как бурлящая вода,

Дробит былого беспощадно.

Не заглушить, не вытоптать годам,

Тот длинный путь, что много крови выпил.

Как в дом родной нагрянула беда,

И первый прогремел смертельный выстрел.

Не заглушить победный тот салют,

Гремевший над землей во имя жизни,

И павшие из памяти встают,

Погибшие за честь родной Отчизны».

Озвучившая их ведущий мероприятия, директор Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Татьяна Васильева объявляет, что муниципалитет готов к участию в военно-патриотической акции «Горсть Памяти», проходящей в это время по всей России.

В рамках акции, 22 июня - дата нападения Германии на Советский Союз - забирают землю с воинских захоронений и в специальных контейнерах - «солдатских кисетах» - доставляют в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил РФ. Мероприятие проходит в рамках подготовки к 75-летию Дня Победы, по инициативе Министерства обороны РФ. В Псковской области землю забирают более чем с 700 захоронений.

«Война ушла в историю, но не ушла из нашей памяти, - продолжает Татьяна Васильева. - Поэтому сегодня мы и собрались здесь…».

История массового захоронения в Стремутке началась в 1944 года, когда соотечественники освобождали от немецких захватчиков псковскую землю. Сейчас в этой братской могиле захоронено около 4 тысяч советских солдат и офицеров.

«Сегодня - страшная дата»

«Те военные события разрушили наши ценности, - открывает митинг в честь акции глава Псковского района Наталья Федорова. - Война принесла нам скорбь, боль, отняла 27 миллионов человек. И мы сохраним память о тех, благодаря кому мы живы. Донесем до следующих поколений, какой ценой нам далась свобода!».

На фото: глава Псковского района Наталья Федорова

Далее к микрофонной стойке, расположенной в центре начала мемориала, выходит майор авиации в отставке Геннадий Рождественский. Полукруг из собравшихся - в ожидании речи опытного военного.

На фото: майор авиации в отставке Геннадий Рождественский

«Фашисты хотели сократить нашу численность до 15 миллионов - в Псковском районе погибли сотни человек, - начинает майор запаса. - Тогда шла война - 12-летние дети трудились по 18 часов, а женщины таскали плуг, чтобы накормить своих бойцов. Сейчас фашизм в Европе поднимает голову, и мы не можем допустить, чтобы то, что было тогда, повторилось! Нам нужно помнить все те ужасы!».

Когда Геннадий Рождественский покидает импровизированную сцену, ему на смену выходит председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов.

На фото: председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов

«Сегодня - страшная дата. Мы преклоняем головы перед теми, кто ковал победу! - констатирует Андрей Неофитов. - В то военное время наш народ встал плечом к плечу, чтобы освободить земли от неприятеля. И пока память об этом жива - живо и государство! Вечная память героям, отстоявшим страну!».

После - к гостям и участникам мероприятия выходит представитель отряда «Юнармии» Дарья Гусарова и выступает с произведением Героя Советского Союза, татарского поэта и военного корреспондента Муса Джалиля - «Варварство».

На фото: представитель отряда «Юнармии» Дарья Гусарова

Забор земли и передача свечи

Когда девушка заканчивает - глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Совета ветеранов и инвалидов муниципалитета Николай Александров, полковник запаса, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата Пскова и Псковского района Виктор Андреев и командир отряда юнармейцев Стремуткинской средней школы Элла Ревазян наполняют контейнер землей с захоронения.

Элла Равазян передает заветный кисет Виктору Андрееву, который и берет слово следующим.

На фото: полковник запаса, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата Пскова и Псковского района Виктор Андреев

«Во время войны псковичи не дали свободно попасть врагу в центр страны, как и в средние века, - подмечает полковник. - Неприятель хотел в Ленинград, но наши ребята подорвали мост через реку Великую - на месяц задержали немцев. Мы не уронили вверенные нам честь и достоинство: сохранили целостность нашей Родины! Вечная память героям!».

Ведущий объявляет о продолжении эстафеты по передачи свечи «Памяти и скорби по погибшим за великую Победу» - глава Торошинской волости Алевтина Пылева передает символ главе Ядровской волости Олегу Смирнову.

Эстафета началась 23 февраля 2019 года. Дата приурочена к освобождению села Середка Псковского района.

«Память о жертвах войны набатом стучит в наших сердцах, - продолжает ведущий. - Повелевает не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоеванный такой дорогой ценой!».

После минуты молчания присутствующие я возлагают к центру монумента венки и цветы. На глазах детей - слезы.

П. С.

Глава Псковского района Наталья Федорова и председатель Собрания депутатов муниципалитета Андрей Неофитов о «Горсте памяти».

Наталья Федорова: «Мы тщательно готовились к проведению этой акции. Так здорово, когда все объединены одной идеей: ветераны, молодежь, представители органов местного самоуправления. У нас нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе войны. У нас - генетическая память, поэтому акция имеет огромное значение для каждого. В Псковском районе - 56 воинских захоронений, с которых сегодня забрали горсть земли в солдатский кисет. Этим занимались главы волостей, представители ветеранских организаций и «Юнармии». Кроме того, мы уже начали готовиться к 75-летию Великой Победы. Стоит задача: сделать как можно больше по ремонту захоронений и восстановлению имен. Спасибо поисковикам за огромную работу. Хочу отметить, этот год для нас - особенный: 75-летие освобождения района. И поэтому 1 августа мы проведем огромное мероприятие в Жидиловом Бору. Все такие события - тесно переплетены. И «Горсть памяти» - не просто акция, а искренние восприятие происходящего, пропускание его через себя. К слову, я до сих пор ничего не знаю о брате моего дедушки: в семье - самый молодой, кто ушел на войну. Надеюсь, к 75-летнему юбилею - найдем и посетим захоронение».

Андрей Неофитов: «Эта акция - не какой-то долг, который можно отдать и забыть. Нужно постоянно служить своему отечеству! И такие акции должны быть постоянными! Мы должны передавать жизненный опыт, наши знания, которые достались от отцов и дедов. У нас ежегодно выполняются мероприятия по благоустройству захоронений. Но, на мой взгляд, нужна специальная государственная программа, с помощью которой приведем все эти памятники в порядок. Очень важно сохранить память!».

Алексей Назаров