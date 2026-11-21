Развитие Псковской области напрямую зависит от эффективности труда сотрудников налоговой службы. Об этом в своем поздравлении в Мах сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто связал свою жизнь с ответственной и очень значимой для государства службой! Вы ведёте системную работу, направленную на формирование современной, прозрачной и удобной процедуры уплаты налогов, активно внедряете электронные сервисы и цифровые инструменты. От эффективности вашего труда во многом зависит не только пополнение бюджетов всех уровней, но и социально-экономическое развитие Псковской области, реализация значимых для региона проектов и программ, улучшение инвестиционного климата, создание условий для повышения качества жизни людей», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил налоговиков за ответственность, компетентность, добросовестность и преданность делу.

«Особые слова признательности – ветеранам службы, которые многие годы трудились в ведомстве и сегодня передают свой опыт новому поколению специалистов. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных свершений и всего самого доброго», - добавил Михаил Ведерников.