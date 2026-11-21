Секционные заседания Фестиваля педагогических идей-2026 прошли с 16 по 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

В рамках работ секций состоялось обсуждение работ педагогов, представивших свои методические разработки, статьи, конспекты, видео занятий, образовательные и воспитательные события и другие авторские материалы.

Фестиваль проводится ПОИПКРО с 2010 года, в этом году мероприятие организовано совместно с Региональным центром информационных технологий Псковской области.

Цель Фестиваля - поиск, развитие и распространение успешных практик, эффективных педагогических технологий, обеспечивающих высокое качество образования. В этом году ведущей темой стала «Естественно-математические и гуманитарные дисциплины в контексте диалога культур и развития личности. От энтропии к конвергенции, коммуникации, познанию».

Фестиваль объединил 215 заинтересованных педагогов из 14 муниципальных образований региона. К обсуждению было представлено 100 авторских разработок.

Мероприятие прошло в смешанном формате, педагоги смогли встретиться как очно, так и с использованием видеоконференций.

«Хотим отметить, что в рамках обсуждения представленных материалов были рассмотрены актуальные вопросы, среди которых опыт использования Универсальной библиотеки цифрового образовательного контента на уроках, педагогические разработки по обеспечению успешной социально-педагогической адаптации обучающихся с миграционной историей, интеграция общеобразовательных и профильных дисциплин, профориентации, воспитательной работы и формирования ключевых компетенций обучающихся СПО, вопросы обучения финансовой грамотности, единое образовательное пространство и конвергенция образовательных знаний в дошкольном образовании», - подчеркнули в ПОИПКРО.